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Газета.ру

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Песков: ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

Песков: ВС РФ по мере необходимости выбивают военный потенциал Украины

Вооруженные силы России по мере необходимости выбивают военный и околовоенный потенциал Украины, тем самым снижая способность украинской стороны совершать теракты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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