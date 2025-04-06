Скидка в 7000 долларов на Toyota Land Cruiser Prado 250 сделала свое дело: продажи внедорожника в Китае взлетели на 77%

﻿﻿Новейший внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 находит около 1000 покупателей ежемесячно с момента своего дебюта в Китае, но показатели продаж в марте резко выросли: в прошлом месяце китайцы купили 1884 Prado 250, что на 77% больше, чем в феврале.