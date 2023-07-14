Этому наёмнику несказанно повезло выжить, в отличие от многих и многих других

Страна и люди

Счетовод. Западный маркетинг / реальность. Sky News об ирландском наёмнике с позывным "Рэмбо", покидающем УкраинуВойна на Украине: ирландский боец "Рэмбо" описывает "ужасающую" погоню российского танка - "мы все кричали кричали (вопили/визжали)".