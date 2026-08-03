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Татар-информ

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С начала года в РКБ Татарстана 41 человеку пересадили печень

С начала года в РКБ Татарстана 41 человеку пересадили печень

С начала года в РКБ провели 41 трансплантацию печени. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Республиканской клинической больницы Ленар Зиганшин.

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