С начала года в РКБ Татарстана 41 человеку пересадили печень

С начала года в РКБ провели 41 трансплантацию печени. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Республиканской клинической больницы Ленар Зиганшин.