Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обсудили четыре вопроса: украинское урегулирование, гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области, защиту христиан и святынь, а также отношения России и Ватикана.
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