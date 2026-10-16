Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны обсудили четыре вопроса: украинское урегулирование, гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области, защиту христиан и святынь, а также отношения России и Ватикана.