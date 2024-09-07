Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Жалею, что не могу ударить по Кремлю», «подземное оружие» и другие откровения Зеленского в Италии

«Жалею, что не могу ударить по Кремлю», «подземное оружие» и другие откровения Зеленского в Италии

Владимир Зеленский в эти дни находится с большой политической гастролью в Европе. Вчера он сидел в президиуме встречи военных доноров Украины в немецком Рамштайне, а сегодня витийствует перед участниками юбилейного, 50-го по счету международного экономического форума «Амброзетти» в Италии, куда он прибыл по приглашению властей этой страны.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Обнюханный утырок не понимает , что после ударов по Кремлю его банда будет правит салорейхом из Жмеринки.
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10 час.
Гарибян Сусанна
Давно пора прихлопнуть этого упыря вместе с его бандой.
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10 час.
С С
Фашиствующий хохложид Зе чего-то там про Кремль сказанул. Да за это уже сейчас можно мочить его со свитой. Он догавкается.
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4 час.

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