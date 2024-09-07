«Жалею, что не могу ударить по Кремлю», «подземное оружие» и другие откровения Зеленского в Италии

Владимир Зеленский в эти дни находится с большой политической гастролью в Европе. Вчера он сидел в президиуме встречи военных доноров Украины в немецком Рамштайне, а сегодня витийствует перед участниками юбилейного, 50-го по счету международного экономического форума «Амброзетти» в Италии, куда он прибыл по приглашению властей этой страны.