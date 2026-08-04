«По Славянску не ходить»: ВС РФ жгут логистику боевиков на 40 километров от ЛБС Армия России выжигает украинскую логистику дронами на расстояние до 40 километров от ЛБС.
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«По Славянску не ходить»: ВС РФ жгут логистику боевиков на 40 километров от ЛБС Армия России выжигает украинскую логистику дронами на расстояние до 40 километров от ЛБС.
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