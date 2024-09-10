Исследование показало, что среди людей с деменцией каждый десятый испытывает мысли о самоубийстве

Согласно новому исследованию, проведённому учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), люди, страдающие деменцией, часто испытывают суицидальные мысли, но это не означает, что они с большей вероятностью попытаются покончить с собой или умрут от самоубийства, чем население в целом.