Medical Insider

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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало, что среди людей с деменцией каждый десятый испытывает мысли о самоубийстве

Согласно новому исследованию, проведённому учёными из Университетского колледжа Лондона (UCL), люди, страдающие деменцией, часто испытывают суицидальные мысли, но это не означает, что они с большей вероятностью попытаются покончить с собой или умрут от самоубийства, чем население в целом.

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