🥊Болеем за наших! Кикибоксеры Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в Фестивале по кикбоксингу "Кубок города Волжского", посвящённом 82-ой годовщине Победы в Сталинградской битве.
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🥊Болеем за наших! Кикибоксеры Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в Фестивале по кикбоксингу "Кубок города Волжского", посвящённом 82-ой годовщине Победы в Сталинградской битве.