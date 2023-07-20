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Тони Джекири о переходе в ЦСКА: «Это было легкое решение. Готов приложить все усилия, чтобы представлять такую организацию наилучшим образом»

Центровой ЦСКА Тони Джекири настроен на многочисленные трофеи в предстоящем сезоне. «Очень рад присоединиться к такой большой баскетбольной организации, как ЦСКА.

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