После позора «голой» вечеринки Ольга Орлова все же оголилась на публике

Звезда показала фото из Таиланда на радость хейтерам. СоцсетиНе унывает из-за всеобщего презрения певица и телеведущая Ольга Орлова, которая, как известно, была на той самой вечеринке, которую страна обсуждает уже которую неделю.
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