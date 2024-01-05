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После позора «голой» вечеринки Ольга Орлова все же оголилась на публике

После позора «голой» вечеринки Ольга Орлова все же оголилась на публике

Звезда показала фото из Таиланда на радость хейтерам. СоцсетиНе унывает из-за всеобщего презрения певица и телеведущая Ольга Орлова, которая, как известно, была на той самой вечеринке, которую страна обсуждает уже которую неделю.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Позор!
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17 час.
АС
Александр Сысоев
От этих туповатых образин дуреешь, Зин.
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14 час.

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