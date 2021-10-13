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Новый Супермен в комиксах станет бисексуалом

Новый Супермен в комиксах станет бисексуалом

Сын Супермена Кларка Кента в популярном комиксе признается, что он бисексуал. Как сообщается на сайте американской компании DC, Джон Кент — новый Супермен на Земле, который «продолжает миссию отца по спасению человечества».

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