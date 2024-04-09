Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ» Сегодня, 9 апреля, мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте сообщил о том, что в Москве свыше 3 млн жителей активно пользуются сервисами и услугами МЭШ.