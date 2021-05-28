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По собственному страданию: отпуск по-голландски и премьер в палатке

По собственному страданию: отпуск по-голландски и премьер в палатке

По какой уважительной причине ключевому министру в Нидерландах позволили уйти в отпуск на три летних месяца, чем смогло заинтересовать мировую прессу крошечное государство Самоа и как Ватикан посягнул на чужую интеллектуальную собственность.

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