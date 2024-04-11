Приметы и поверья на 12 апреля расскажут о погоде на ближайшее время Алексей НикольскийПриметы и поверья на 12 апреля, связанные с днем памяти Иоанна Лествичника, могут предсказать погоду на ближайшее время и рассказать о многом другом.
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