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Приметы и поверья на 12 апреля расскажут о погоде на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 апреля расскажут о погоде на ближайшее время

Приметы и поверья на 12 апреля расскажут о погоде на ближайшее время Алексей НикольскийПриметы и поверья на 12 апреля, связанные с днем памяти Иоанна Лествичника, могут предсказать погоду на ближайшее время и рассказать о многом другом.

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