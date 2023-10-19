На выставке памяти Марка Захарова показали уникальные экспонаты

В Москве открылась выставка к ненаступившему 90-летию Марка Захарова. Подробная биография Мастера, подлинные костюмы героев культовых отечественных фильмов, режиссерские заметки, личные дела Марка Анатольевича и декорации спектакля «Юнона» и «Авось» 1981 года — все эти артефакты театро- и киноистории посетители увидели в одном месте благодаря коллаборации пятнадцати музеев и частных собраний и одного вуза.