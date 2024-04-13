Пассажирам отмененных рейсов в Иваново вернут деньги

Аэропорт ждёт обновленный сертификат на аэродром Соблюдение прав пассажиров в связи с приостановкой работы аэропорта Иваново и вопросы, связанные с обновлением сертификата, находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.