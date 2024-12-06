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В ЛНР заявили об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ на Донбассе

В ЛНР заявили об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ на Донбассе

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, об этом заявил отставной подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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