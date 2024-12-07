Шестеркин ткнул клюшкой Ракелля. Форвард «Питтсбурга» подсек вратаря «Рейнджерс» за воротами

Инцидент произошел в конце третьего периода игры между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» (4:2). Российский вратарь завладел шайбой за своими воротами, после чего попал под прессинг со стороны форварда «Пингвинс».
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