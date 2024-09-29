В Подгорице прошли местные выборы

Местные выборы прошли в Подгорице и Которе, 29 сентября сообщает RTS. По первым результатам в столице Демократическая партия социалистов Черногории набрала 29,9% голосов, коалиция премьер-министра Спайича — 21,8%, коалиция «За будущее Подгорицы" — 20,2%, а коалиция президента Милатовича — 10,5%.
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