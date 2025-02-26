Российская и китайские компании будут производить двигатели в Петербурге

Проектом займутся Yuchai и «Альфа Балт инжиниринг» Отечественная компания «Альфа Балт инжиниринг», специализирующаяся на разработке и производстве энергетического оборудования, совместно с китайским ей Yuchai создадут совместное предприятие по производству дизельных и газовых генераторов в -Петербурге, пишут «Ведомости».