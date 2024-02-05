ВСУ потеряли ключевые высоты на севере Авдеевки и продолжают отступать южнее Голубых озёр

Российские войска продолжают давление на противника в Авдеевке сразу на нескольких направлениях. К настоящему моменту ВС РФ завершили охват Голубых озёр (песчаного карьера) с трёх направлений – северного, западного и восточного.
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