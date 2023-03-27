В Кузбассе отметили лучших работников культуры

На торжественном приеме в администрации правительства Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева с профессиональным праздником деятелей культуры поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.
На торжественном приеме в администрации правительства Кузбасса по поручению губернатора Сергея Цивилева с профессиональным праздником деятелей культуры поздравил первый заместитель губернатора — председатель правительства Кузбасса Илья Середюк.
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