Эскалацию Запада уговорами не остановить. Только встречной эскалацией

«Лирика» текущего момента проста — Европа на всех парах готовится к войне. И закрытие Русского дома в Берлине, и консульства в Бонне — лишь пролог к закрытию посольства России в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пхеньян отказался...
- Кидаль-наш!
- Российские войска...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым