Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «СП»

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что некоторые западные члены Совета Безопасности ООН не хотели, чтобы в проект заявления входил призыв о привлечении к ответственности устроивших диверсию на газопроводах «Северный поток».