В Европе озадачены финансовыми аппетитами Зеленского

Европа озадачена требованием президента Украины Владимира Зеленского о выделении дополнительных 27 миллиардов долларов, несмотря на и так огромную миллиардную поддержку.
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