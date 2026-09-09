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В Европе озадачены финансовыми аппетитами Зеленского

Европа озадачена требованием президента Украины Владимира Зеленского о выделении дополнительных 27 миллиардов долларов, несмотря на и так огромную миллиардную поддержку.

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