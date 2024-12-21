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Владимир Путин предложил давать дополнительные выходные семьям с детьми. Что ещё изменится в семейной политики России

Владимир Путин предложил давать дополнительные выходные семьям с детьми. Что ещё изменится в семейной политики России

На заседании Госсовета в Кремле президент сделал несколько судьбоносных заявлений.На следующий день после итоговой пресс-конференции с включениями из регионов Владимир Путин выступил на заседании Госсовета в Кремле.

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