Владимир Путин предложил давать дополнительные выходные семьям с детьми. Что ещё изменится в семейной политики России

На заседании Госсовета в Кремле президент сделал несколько судьбоносных заявлений.На следующий день после итоговой пресс-конференции с включениями из регионов Владимир Путин выступил на заседании Госсовета в Кремле.
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