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Финляндия планирует развивать туризм с Россией

Финляндия планирует развивать туризм с Россией

На это выделили три миллиона евро Восточная Финляндия, граничащая с Россией, получит от финского правительства €3 млн для развития туризма.

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Комментарии
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Афонин Андрей
&quot;... - и на фик нам нужна чужая заграница?&quot; Вот правда - зачем ехать, даже туристом - в особо недружественную страну?  Да и дорогую к тому же.  Финны должны прочувствовать всю их не дружественную политику по отношению к России.
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