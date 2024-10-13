Финляндия планирует развивать туризм с Россией

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Афонин Андрей

"... - и на фик нам нужна чужая заграница?" Вот правда - зачем ехать, даже туристом - в особо недружественную страну? Да и дорогую к тому же. Финны должны прочувствовать всю их не дружественную политику по отношению к России.