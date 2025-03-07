Starship и угрозы обломков: Флорида закрывает аэропорты на 2 часа

Федеральное управление гражданской авиации США приостановило работу аэропортов Флориды, включая Майами и Орландо, из-за возможной угрозы обломков после неудачного запуска космического корабля Starship компании SpaceX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии