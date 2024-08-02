Родителей в России хотят обязать обеспечивать детей-студентов до 23 лет, если они учатся очно в вузе.
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Родителей в России хотят обязать обеспечивать детей-студентов до 23 лет, если они учатся очно в вузе.