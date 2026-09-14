«Дочка — копия папы»: Альбина Джанабаева показала редкие кадры с детьми от Валерия Меладзе

47-летняя певица Альбина Джанабаева поделилась редкими семейными кадрами с совместного отдыха. На фото и видео артистка показала всех троих детей от Валерия Меладзе — 22-летнего Константина, 12-летнего Луку и 5-летнюю Агату.
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