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Пластический хирург Байрамукова отметила неважный внешний вид певицы Аллы Пугачевой

Пластический хирург Байрамукова отметила неважный внешний вид певицы Аллы Пугачевой

Хирург Байрамукова указала на последствия некачественной пластической операции Пугачевой Зрители, которые посетили концерт группы «ДДТ» в Лимасоле, обратили внимание, что певица Алла Пугачева, пришедшая на выступление, неважно выглядит.

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