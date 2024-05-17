Пластический хирург Байрамукова отметила неважный внешний вид певицы Аллы Пугачевой

Хирург Байрамукова указала на последствия некачественной пластической операции Пугачевой Зрители, которые посетили концерт группы «ДДТ» в Лимасоле, обратили внимание, что певица Алла Пугачева, пришедшая на выступление, неважно выглядит.
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