Саудовская Аравия: Полеты British Airways в/из международного аэропорта имени короля Халеда (RUH/OERK) в Эр-Рияде возобновятся с 3 ноября.
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