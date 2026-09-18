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Светлана Кадыйрова: ТНВ тавыш бирү көнендә 14 сәгатьлек телемарафон үткәрә

Светлана Кадыйрова: ТНВ тавыш бирү көнендә 14 сәгатьлек телемарафон үткәрә

ТНВ телеканалы якшәмбе көнне, 20 сентябрьдә, Дәүләт Думасына сайлауларга багышланган 14 сәгатьлек телемарафон уздырачак.

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