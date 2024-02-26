Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Солодкий провели прием предпринимателей Ленинского района

20 февраля Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий провели прием предпринимателей Ленинского района Нижнего Новгорода.
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