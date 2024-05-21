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"Продолжите атаковать — ударим ядерным ": В Госдуме рассказали про недвусмысленный сигнал для Запада

"Продолжите атаковать — ударим ядерным ": В Госдуме рассказали про недвусмысленный сигнал для Запада

21 мая в России стартовали учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Это "совершенно ясный, недвусмысленный знак Украине и Западу".

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Комментарии
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АндрейБорков
Все верно, все правильно. Вот только есть сомнение и обоснованное предположение, что учения пройдут и завершаться, а все остальное, в смысле реальное реагирование на конкретные действия укрошумерских террористов и их гей-ропейских братков опять сведутся к ЖЕВАНИЮ СОПЛЕЙ И МУТНОМУ БОРМОТАНИЮ на уровне МИД РФ. Боюсь, что из всей реакции на действия против России стороны УкРуины, ЕС и НАТО  буду только дерзкие подколки Маши Захаровой и не более того.
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