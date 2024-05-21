"Продолжите атаковать — ударим ядерным ": В Госдуме рассказали про недвусмысленный сигнал для Запада

АндрейБорков

Все верно, все правильно. Вот только есть сомнение и обоснованное предположение, что учения пройдут и завершаться, а все остальное, в смысле реальное реагирование на конкретные действия укрошумерских террористов и их гей-ропейских братков опять сведутся к ЖЕВАНИЮ СОПЛЕЙ И МУТНОМУ БОРМОТАНИЮ на уровне МИД РФ. Боюсь, что из всей реакции на действия против России стороны УкРуины, ЕС и НАТО буду только дерзкие подколки Маши Захаровой и не более того.