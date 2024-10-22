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Лента новостей Крыма

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Два населенных пункта Крыма останутся без газа

Два населенных пункта Крыма останутся без газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Крыма – село Героевское под Керчью и часть пгт.

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