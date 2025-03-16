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Царьград

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Глумился над бойцом СВО, а теперь оправдывается: Розовобородый комик Останин испугался проверки СК

Глумился над бойцом СВО, а теперь оправдывается: Розовобородый комик Останин испугался проверки СК

СК возбудил дело против комика Останина, пошутившего над инвалидностью бойца СВО. Юморист бросился оправдываться, но на свет вышли другие его "шутки".

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