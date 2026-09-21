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В Роскачестве объяснили, какой рис выбрать для разных блюд

В Роскачестве объяснили, какой рис выбрать для разных блюд

Сорт риса следует выбирать с учетом блюда, длины зерна и способа обработки. Эксперты Роскачества рассказали, чем отличаются популярные виды крупы, сообщает RT .

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