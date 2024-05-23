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Волочкова появилась на музыкальной премии в свадебном платье в компании спутника

Волочкова появилась на музыкальной премии в свадебном платье в компании спутника

Балерина продемонстрировала фигуру в новом образе Ульяна Калашникова Анастасия Волочкова после отпуска на Мальдивах эффектно ворвалась в светскую жизнь столицы: балерина появилась на музыкальной премии в свадебном платье.

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