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Царьград

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Эксперты установили нормы температуры для жилых помещений в России

Эксперты установили нормы температуры для жилых помещений в России

В отопительный период для жилых помещений установлены температурные нормы: не менее +18 °C в жилых, +20 °C в угловых и от +20 °C до +22 °C в детских комнатах.

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