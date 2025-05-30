Парень встроил в калькулятор камеру и подключил его к ChatGPT

Пользователь сети встроил в калькулятор камеру и плату для связи с ChatGPT, чтобы сдать экзамен. Он фотографирует задание теста, нейросеть просчитывает ответ и включает светодиод соответствующий варианту ответа.
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