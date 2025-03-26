Систему субсидирования авиаперевозок усовершенствуют в Иркутской области

Делегация Законодательного собрания Иркутской области продолжает работу в Усть-Илимском округе. В рамках поездки в городе Усть-Илимске провели Совет Законодательного собрания по взаимодействию с органами власти территорий.
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