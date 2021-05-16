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Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»

Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»

Представитель Госдепартамента США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен обсудить проект трубопровода «Северный поток - 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета, передает ТАСС.

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