Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток - 2»

Представитель Госдепартамента США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен намерен обсудить проект трубопровода «Северный поток - 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета, передает ТАСС.