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«Нэчжа» чуть не утопил «Кракена»: китайский мультфильм в шаге от мирового господства

«Нэчжа» чуть не утопил «Кракена»: китайский мультфильм в шаге от мирового господства

Вот это поворот! Китайский анимационный блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов», который уже стал самым кассовым мультфильмом в истории (ну, кроме тех, где есть говорящие машины и куклы с неестественно большими глазами), добрался до России и скромно разместился в топ-5.

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