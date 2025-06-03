«Нэчжа» чуть не утопил «Кракена»: китайский мультфильм в шаге от мирового господства

Вот это поворот! Китайский анимационный блокбастер «Нэчжа побеждает Царя драконов», который уже стал самым кассовым мультфильмом в истории (ну, кроме тех, где есть говорящие машины и куклы с неестественно большими глазами), добрался до России и скромно разместился в топ-5.