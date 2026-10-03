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Регионы России

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Англия разгромила Хорватию 7:0 в матче Лиги наций

Англия разгромила Хорватию 7:0 в матче Лиги наций

Сборная Англии одержала крупную победу над сборной Хорватии со счетом 7:0 в гостевом матче Лиги наций, который состоялся в Риеке.

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