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Сергей Ким, шеф-повар китайской закусочной и бара "Пища династии Минь заполнил Анкету для шефа

Сергей Ким, шеф-повар китайской закусочной и бара "Пища династии Минь заполнил Анкету для шефа

Кто научил вас готовить? Наверное, главный мой учитель – сама кухня. Профессиональная кухня довольно быстро объясняет, что такое дисциплина, внимание и цена ошибки.

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