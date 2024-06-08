В Новосибирске продают коляску-трансформер из СССР

С виду не скажешь, что в бежевом чемодане спрятано средство для перевозки детей.На популярном сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже чемодана-трансформера, который превращается в детскую коляску.
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