Шокирующая практика: Украину потрясло похоронное происшествие на дороге Юлия ЧелкановаВ Украине произошло удивительное событие, которое вызвало шок и недоумение у местных жителей.
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