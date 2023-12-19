ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 801 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Мы думаем, а точнее Санду, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Однако она ещё и думает, после ...Санду обвинила Ро...
  • Геннадий Бережнов
    Экс-канцлер ФРГ как никто подходит на роль переговорщика. Однако если вспомнить минские соглашения и как она дурила в...The Hill назвала ...
  • Вячеслав Гордеев
    Если что-то происходит не по сценарию госдепа - появляются печеньки , а к ним майданутые.В Белграде начала...

Саперы ВС РФ уничтожили более 1,7 тыс. взрывоопасных предметов ВСУ

Саперы ВС РФ уничтожили более 1,7 тыс. взрывоопасных предметов ВСУ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу саперов Вооруженных сил (ВС) России, которые продолжают успешно ликвидировать мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх